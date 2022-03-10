Землетрясение магнитудой 3 произошло в Азербайджане

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В Азербайджане произошло землетрясение. Об этом сообщило Бюро исследований землетрясений.

Подземный толчок зафиксировали в 25 километрах к юго-западу от Мингячевирской станции в Геранбойском районе. Эпицентр был расположен на глубине 13 километрах.

В бюро добавили, что землетрясение не ощущалось.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.