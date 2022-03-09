Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение. Об этом сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 4,9 зафиксировали в 03:58 по московскому времени в Кроноцком заливе в 157 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 километров.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что информация о том, ощущалось ли это землетрясение в ближайших селах.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.