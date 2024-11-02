Число жертв сильных наводнений в Испании увеличилось до 207

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Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании увеличилось до 207 человек, сообщил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser.

Политик также указал на оценку экспертов, по которой количество жертв продолжит расти.

Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. К спасательным работам подключились около 1 700 военных.

Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы также нанесли серьезный урон электроснабжению, которое уже начали восстанавливать. С 30 ноября электричество вернулось в более 100 тысяч домов. Таким образом, без электроснабжения пока остаются только 40 тысяч домов.