Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, запущенный на Украине, законной военной целью для российской армии.

Об этом представитель Кремля заявил в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

"Разумеется, да", – подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что на Украине начал работу первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что всего Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружения. Он также отметил, что на данный момент завод занимается обслуживанием БМП и танков, однако, скорее всего, к концу года там уже можно будет собирать БМП Lynx.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия отметит "праздничным салютом" запуск первого завода Rheinmetall на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в случае строительства завода Rheinmetall на Украине он станет законной целью ВС РФ.