Предприниматели рассказали о преимуществах работы на площадках "Московских сезонов"

Площадки проекта "Московские сезоны" не только предлагают массу развлечений, но и дают возможность предпринимателям бесплатно представить гостям свой бизнес. Где приобрести лучшие сувениры, попробовать вкусную еду и пообщаться с мастерами уникальных изделий – в материале Москвы 24.

Тематические развлечения

Фото: департамент торговли и услуг города Москвы

Круглый год в Москве работают 27 районных площадок, где организуются фестивали "Московские сезоны". Они привлекают не только горожан для проведения семейного досуга и встреч с друзьями, но и локальный бизнес.

Каждое время года на площадках отмечается по-особенному: фестиваль "Путешествие в Рождество" превращает город в новогоднюю сказку, Масленица придает ему яркий древнерусский колорит, в День Победы столица окрашивается в красный, а в рамках проекта "Лето в Москве" проводятся развлечения на любой вкус.

На локациях размещены торговые домики, которые работают во время проведения концертных программ, спортивных состязаний и мастер-классов. Здесь каждый желающий может перекусить и приобрести сувениры для себя или в подарок. Все места предприниматели получают совершенно бесплатно.

В год фестивали "Московские сезоны" привлекают на районные площадки около тысячи бизнесов: от кофеен до производителей фарфоровых игрушек. Предприниматели продают около 700 тысяч порций блюд и напитков, а также более 310 тысяч непродовольственных товаров.

Неожиданные идеи

Фото: департамент торговли и услуг города Москвы

Деревянные изделия мастерской "Светлогоры" были представлены этим летом на площадке в Черемушках. Владелец художественно-ремесленной мастерской Сергей Козлов создает ларцы и сундуки в современном дизайне, которые являются достаточно сложными по конструкции.

В рамках проекта "Лето в Москве" организаторы попросили Сергея презентовать и более простые товары. Благодаря этому он придумал наносить рисунки на деревянные спилы березы, ивы, дуба и яблони.

"Получается, что благодаря "Московским сезонам" я открыл для себя новый продукт, который оказался очень востребованным – это небольшие подарки-сувениры. Я занимаюсь столярными работами, а художница, с которой я сотрудничаю, наносит на них рисунок. За непродолжительный период у нас создалась большая коллекция мини-панно с рисунками на дереве, и это оказалось одним из самых продаваемых изделий в этом сезоне – очень популярное", – рассказал Сергей.

Среди изображений есть животные – амурские тигры, лисы, белки и лошади. Также спилы иллюстрировали птицами: снегирями, синицами, журавлями. Помимо этого, наносили изображения храмов: Покрова на Нерли, Успенского собора и других.





Сергей Козлов владелец художественно-ремесленной мастерской "Светлогоры" Посетители сначала обращали внимание на рисунки на спилах. Но дальше я рассказывал о ларцах-шкафчиках, которые предназначены для хранения сладостей, чая и трав, в качестве кофе-бара. Я увидел заинтересованность – у меня брали визитки, обсуждали при мне, что закажут в качестве подарка.

Козлов подчеркнул, что отсутствие платы за аренду – один из главных плюсов. Из бизнес-плана вычеркивается большая статья расходов, что помогает продолжать заниматься любимым делом.

Репутация и качество

Фото: департамент торговли и услуг города Москвы

Место для приготовления блюд на открытом огне на многих районных площадках занимает Юрий Дмитриев. В Гольянове команда работает с момента открытия и уже обрела постоянных гостей. Попробовать мясо, рыбу и овощи-гриль также можно на бульваре Дмитрия Донского, Профсоюзной улице и по другим адресам.





Юрий Дмитриев предприниматель У нас такой принцип – мы зарабатываем деньги не здесь и сейчас, а вдолгую – если мы сами не съедим то, что готовим, то никогда это не продадим. Это наш с супругой принцип.

Если условия не позволяют разжигать пламя на улице, команда готовит блины с разными начинками, а также блюда во фритюре: картофель, сырные палочки, наггетсы. Есть и другой ассортимент – индийские лепешки роти, чай из натуральных ягод, кофейные напитки и крафтовые лимонады.

По словам предпринимателя, департамент торговли делает все необходимое, чтобы условия работы были максимально удобными: торговые домики оснащены современным оборудованием, которое сохраняет температурный режим в минус 20 градусов.

"Это помогает нам поддерживать бизнес, потому что город не берет с нас аренду. Предоставляет торговую площадку бесплатно, а дальше уже все зависит от нас – как мы качественно готовим", – подчеркнул Юрий.

Уникальные подарки

Фото: департамент торговли и услуг города Москвы

Изделия ручной работы можно найти в торговых домиках на Городецкой улице, в Кузьминках и Некрасовке. На прилавках арт-студии "Яркий Мир Искусства" представлены ароматические свечи, текстиль в стиле лоскутного шитья, а также сшитые, вязаные или фетровые игрушки. Помимо этого, здесь есть украшения для волос из фоамирана и товары из эпоксидной смолы.





Надежда представитель арт-студии "Яркий Мир Искусства" Наш ассортимент меняется в зависимости от сезона – осенью у нас игрушки и фигурки ежиков, зимой – елочные шары и красивые винтажные мухоморчики, Дед Морозики, медвежата. У нас много мастеров и разные направления в творчестве.

Мастера сами продают свои изделия, поэтому с удовольствием общаются с прохожими, рассказывая о техниках и историях создания игрушек.

"Живое общение играет огромную роль. Люди возвращаются к нам, чтобы купить подарки. В нашем ассортименте много динозавриков из фетра, и они все разные. Получается, что для ребенка покупают персональную игрушку, которая во всем мире будет только у него одного. Это – главное достоинство ручной работы", – добавила Надежда.

Она отметила, что зимой в оборудованных домиках работают специальные обогреватели и тепловые пушки, а любые технические нюансы решаются администраторами в максимально короткие сроки. Благодаря этому предприниматели охотно возвращаются на фестивальные площадки. Их вдохновляет атмосфера праздника и красота вокруг.