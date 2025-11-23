Форма поиска по сайту

23 ноября, 19:53

Политика

Минфин США счел провальными европейские санкции против РФ

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC заявил, что считает европейские санкции против России провальными.

"Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились", – сказал он, а также обвинил Европу в финансировании РФ через закупки ее нефти.

В конце октября Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций. В него вошли запрет на поставку унитазов, биде и другой сантехники. Кроме того, ограничения затронули иностранные компании, российские банки и криптобиржи, а также более 100 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.

Менее чем через месяц ЕС добавил в санкционный список 10 физлиц за якобы нарушения прав человека в РФ. Под ограничения подпали представители ФСИН и судебной системы страны.

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Сюжет: Санкции
политика

