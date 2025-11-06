Politico: семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары

Фото: depositphotos/ginasanders

Семь стран Евросоюза потребовали, чтобы Еврокомиссия ввела пошлины на российские товары, экспортная выручка которых составила 5,4 миллиарда евро за прошлый год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

По предварительным данным, инициативу поддержали Эстония, Финляндия, ФРГ, Латвия, Литва, Польша и Швеция.

В конце октября ЕС представил 19-й пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на поставку унитазов, биде, раковин и прочей сантехники. Также под ограничения подпали иностранные компании, российские банки и криптобиржи, а также транзакции в криптовалютах.

Вместе с тем рестрикции направлены против более 100 танкеров, используемых для перевозки российской нефти. Также запрещены закупка и импорт СПГ из России. Помимо этого, перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза теперь ограничиваются территорией страны, где они аккредитованы.

Владимир Путин, комментируя решение ЕС, пошутил, что "им дорого обойдется" запрет на поставку российских унитазов. По словам главы государства, в текущей ситуации эти изделия были бы им нужны.

