РФ в ответ на 19-й пакет санкций расширила стоп-лист представителей стран ЕС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза расширила стоп-лист представителей стран сообщества и евроинститутов. Им запрещается въезд на территорию страны, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Как уточнило ведомство, в список попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане стран – членов Евросоюза и ряда других западных государств. Министерство пояснило, что они оказывают военную помощь Киеву, участвуют в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведут деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, и организовывают блокады движения отечественных судов и грузов.

Кроме того, в перечень были внесены представители евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастные к преследованию российских должностных лиц, занимающиеся созданием "трибунала" в отношении руководства РФ, выступающие за конфискацию госактивов страны или использование прибыли от них в интересах Украины. МИД указал, что эти лица также поддерживают русофобскую риторику.

При этом ведомство обратило внимание, что европейские санкции не могут повлиять на политику России. Москва продолжит отстаивать национальные интересы, защищать права и свободу граждан, подчеркнули в министерстве.

19-й пакет антироссийских санкций был принят 23 октября. Он направлен против банков РФ, криптобирж, компаний из Индии и Китая. Кроме того, перемещения российских дипломатов внутри ЕС теперь ограничены территорией страны, где они аккредитованы.

Вместе с тем ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. Владимир Путин, комментируя данный пункт ограничений, пошутил, что европейцам это дорого обойдется, так как унитазы "были бы им нужны в нынешней ситуации".