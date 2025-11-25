Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 04:34

Экономика

"Газпром" заявил о рекордных отборах газа из хранилищ Европы

Фото: depositphotos/Hackman

Отборы газа из подземных хранилищ Европы уже побили рекорды, несмотря на то, что настоящие холода в этот регион еще не пришли. Об этом сообщает компания "Газпром" в своем телеграм-канале.

Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских хранилищ за всю историю наблюдений.

В этом году сезон отбора газа для хранилищ Европы начался 13 октября, сами хранилища при этом были заполнены лишь на 83%. 21 ноября общий уровень заполненности опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

"Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей", – отметили в "Газпроме".

Евросоюз в октябре ввел 19-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затрагивают транзакции в криптовалюте и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа России с 2026–2027 годов.

Венгрия планирует подать в Европейский суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа. Премьер-министр страны Виктор Орбан назвал данное решение очевидно незаконным и противоречащим европейским ценностям.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как новый пакет санкций ЕС повлияет на экономику России

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика