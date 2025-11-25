"Газпром" заявил о рекордных отборах газа из хранилищ Европы

Фото: depositphotos/Hackman

Отборы газа из подземных хранилищ Европы уже побили рекорды, несмотря на то, что настоящие холода в этот регион еще не пришли. Об этом сообщает компания "Газпром" в своем телеграм-канале.

Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских хранилищ за всю историю наблюдений.

В этом году сезон отбора газа для хранилищ Европы начался 13 октября, сами хранилища при этом были заполнены лишь на 83%. 21 ноября общий уровень заполненности опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

"Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей", – отметили в "Газпроме".

Евросоюз в октябре ввел 19-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затрагивают транзакции в криптовалюте и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа России с 2026–2027 годов.

Венгрия планирует подать в Европейский суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа. Премьер-министр страны Виктор Орбан назвал данное решение очевидно незаконным и противоречащим европейским ценностям.