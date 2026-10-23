Отец вундеркинда Тепляковой ищет "симпатичную" секретаршу, пока жена ждет 10-го ребенка

Объявление многодетного отца Евгения Теплякова о поиске молодой секретарши вызвало недоумение у пользователей Сети. Тем более что супруга мужчины беременна 10-м ребенком. Подробности – в материале Москвы 24.

"Готовность работать за идею"

Многодетный отец Евгений Тепляков, супруга которого беременна 10-м ребенком, опубликовал в соцсетях объявление о поиске секретарши для своей авторской площадки. При этом условия довольно специфические, например – "работать за идею". Кроме того, в подписи под видео обозначено, что "требуется волонтер", соответственно, заработная плата вряд ли предусмотрена.





Евгений Тепляков многодетный отец В ООО "Учимся с Алисой" ищется молодая секретарша, от 18 до 25 лет. Без вредных привычек, симпатичная, так сказать, желательно без семейных обязательств. Необходима для создания дружелюбной атмосферы в компании, особенно для повышения работоспособности генерального директора. Также от кандидата требуется готовность работать за идею. Заводим новых Алис.

Комментаторы выразили удивление столь необычным описанием вакансии и принялись шутить под роликом.

"Надеюсь, он рофлит", "традиционные семейные ценности", "теперь повышением работоспособности директора будет заниматься не только Наталья", – высказались пользователи.

Сам Тепляков не растерялся и ответил всем недовольным в комментариях, пригласив их на собеседование, но только в случае, если они проходят по критериям.

"Или не задерживайте очередь", – добавил Тепляков.

Многодетная семья

О том, что семья вновь готовится к пополнению, стало известно в июле. При этом Наталья ранее рассказывала, что совсем не планировала становиться многодетной матерью, однако после рождения дочери Алисы поняла, что ребенку скучно, а впоследствии осознала, что дети – это счастье.





Наталья Теплякова многодетная мать Глядя на Алису, я понимала, что ей скучно. Хотела, чтобы у нее были брат или сестра. Потом мы поняли, что дети – это счастье. Много детей – действительно здорово. Совсем другая семья, совсем другие отношения.

При этом женщина не стала отрицать, что справляться с таким количеством детей – огромный труд, и она не отказалась бы от помощи.

"Если бы какие-то няни в рамках соцпрограмм помогали, я была бы счастлива. Мы пытались приглашать няню, но к нам какое-то время ходила только уборщица. Человек должен быть профессионалом, специализироваться на многодетных семьях, здесь ведь огромное количество задач. Но, к сожалению, наш рынок сегодня не может предложить такое многодетным семьям", – отметила Наталья.

При этом известно, что ранее семья сталкивалась с жилищными проблемами. Долгое время им приходилось жить в съемных квартирах, из одной из таких их едва не выселили. В 2024-м Тепляковы получили более 28 миллионов рублей от государства и потратили их на покупку 4-комнатной квартиры площадью чуть более 100 квадратных метров.

Вундеркинды

Тепляковы прославились на всю страну благодаря своим детям. В частности, их старшая дочь Алиса поступила в МГУ в возрасте 9 лет, однако не смогла сдать первую сессию. Тем не менее впоследствии девочка перевелась в РГГУ и окончила вуз в 13 лет, получив диплом педагога-психолога.

При этом, по словам Евгения, подросток уже проводит консультации, стоимость которых около 50 тысяч рублей за сеанс. Однако, по данным СМИ, девочка не может работать по профессии официально до достижения 16 лет.

В свою очередь, сестра Алисы Терра в возрасте 9 лет получила рабочую специальность – "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" третьего разряда. Отец девочки отметил, что Терра является полноценным готовым специалистом, однако работать за копейки не собирается.

Помимо этого, по данным СМИ, сын Тепляковых Хеймдалль и дочь Лейя окончили школу в 8 лет. Отец семейства заявлял в Сети, что применяет уникальную систему образования, благодаря которой дети вырастают вундеркиндами.