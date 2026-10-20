Актриса Зуева заявила, что алиментов от Козловского не хватает на аренду квартиры

Ольга Зуева подробно рассказала о причине конфликта с актером Данилой Козловским на фоне судебных разбирательств по поводу алиментов. Актриса заявила, что денег, которые присылает отец ее ребенка, не хватает даже на аренду квартиры. Подробности – в материале Москвы 24.

"Выплаты на 80% меньше"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_olyazueva; Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского, актриса Ольга Зуева, в личном блоге подробно объяснила причину конфликта с ним. По ее словам, судебные разбирательства по алиментам на 6-летнюю дочь Оду-Валентину начались из-за нехватки средств: денег, которые присылал Козловский, недостаточно даже для аренды квартиры.





Ольга Зуева актриса Финансовая ответственность за собственного ребенка не вопрос доброй воли, отношений между родителями или жизненных обстоятельств. Это обязательство, которое не перестает существовать, когда перестает быть удобным.

Зуева рассказала, что в сентябре 2025 года Козловский в одностороннем порядке снизил ежемесячные выплаты на 20%. Стороны пытались договориться в течение полугода, но переговоры ни к чему не привели, поэтому Зуева обратилась в суд.

Также Ольга поделилась, что в начале июня 2026 года суд в Москве вынес судебный приказ о взыскании с Козловского алиментов в размере 1/4 всех видов дохода. Однако в конце месяца из-за возражения представителя Козловского приказ был отменен.





Ольга Зуева актриса При этом практически сразу после вынесения судебного приказа о взыскании алиментов выплаты от Козловского полностью прекратились, что подтверждается справкой банка. И только через неделю после моего публичного заявления поступил первый перевод с назначением "АЛИМЕНТЫ". Его сумма примерно на 80% меньше ранее поступавших ежемесячных выплат.

Ольга подчеркнула, что средств, которые Данила Козловский отправляет ее дочери, не хватает даже на аренду квартиры, а также на мебель и отдых Оды. Актриса объяснила, что в одностороннем порядке было признано справедливым делить расходы на дочь пополам, однако не все расходы сторона Козловского считает "разумными".





Ольга Зуева актриса Когда мы расстались, мое решение вернуться в Нью-Йорк, где я жила с 2006 года, для Козловского было очень удобным и полностью его устраивало на протяжении более 5 лет. Зато теперь, когда вопрос алиментов перешел в юридическую плоскость, Нью-Йорк – город, где родилась и растет дочь, – внезапно превратился в мой ничем не обоснованный каприз.

Зуева добавила, что ближайшее судебное заседание по этому делу будет закрытым по требованию Данилы, но она готова продолжать публиковать документы по делу. Ольга отметила, что ей скрывать нечего.

"Ни копейки на содержание своей дочери"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_olyazueva

В начале августа стало известно, что Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к актеру Даниле Козловскому. В конце месяца актриса сделала громкое публичное заявление по этому поводу.





Ольга Зуева актриса Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому теперь вопрос решается в суде. Все остальное – это попытка отвлечь внимание от сути.

Позже актриса объяснила, что решила сделать заявление из-за повышенного внимания прессы. Тогда же она подчеркнула, что попытки договориться мирным путем в октябре 2025 года успеха не принесли. После этого в апреле 2026 года актрисе пришлось обратиться в суд.

В свою очередь Козловский в личном блоге опроверг обвинения Зуевой в полном прекращении финансирования дочери.





Данила Козловский актер Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем и проводить с ней максимум свободного от работы времени, несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня.

Также Козловский намекнул на то, что судебные разбирательства начались из-за личных конфликтов с Зуевой. Актер попросил аудиторию не смешивать родительские обязанности с разногласиями между бывшими партнерами.

Актер отметил, что обращение в суд было лишним, и добавил, что он несколько раз просил Зуеву решить конфликт без юристов. Кроме того, Козловский попросил прессу дать ему и его бывшей подруге возможность решить разногласия без публичного внимания.

История развода

Фото: legion-media.com; instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/akinshok2013

Ольга Зуева и Данила Козловский были в отношениях около 6 лет. Они познакомились в 2014 году и вместе снялись в драме "На районе", которая в 2018-м провалилась в прокате. В феврале 2020 года Ольга Зуева родила дочь от Козловского. Актриса, узнав о беременности, отправилась рожать в США, где решила продолжить жить.

Козловский отказался переезжать в Нью-Йорк и навещал Оду-Валентину в свободное от работы время в России. По данным СМИ, почти сразу после рождения девочки Данила на съемочной площадке влюбился в актрису Оксану Акиньшину и завершил отношения с матерью своего ребенка.

Отношения Козловского и Акиньшиной оказались серьезными, и в мае 2026 года у них родился ребенок.

В прессе сообщили, что Зуева узнала о беременности Оксаны Акиньшиной еще прошлой осенью и решила повысить сумму алиментов на содержание Оды-Валентины. Первый иск в отношении Данилы Козловского актриса успела подать за сутки до рождения сына.