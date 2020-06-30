Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийская перепись населения 2020 года перенесена на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Провести с 1 по 30 апреля 2021 года Всероссийскую перепись населения", – говорится в постановлении.

Изначально перепись должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за пандемии COVID-19. Сообщалось, что перепись впервые в истории будет цифровой. В течение всего месяца можно будет оставить свои данные на портале госуслуг или зайдя в любой крупный МФЦ. По квартирам также будут ходить переписчики. Пробная перепись завершилась в ноябре 2018 года.

Глава Росстата Павел Малков уточнял, что участвовать россияне будут только на добровольной основе. Штрафов за отказ вводить данные не собираются, добавил он.

Глава Росстата подчеркнул, что в ходе переписи будет использоваться big data в первую очередь от мобильных операторов. Он объяснил, что это позволит уточнить данные, полученные в ходе переписи.