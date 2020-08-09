Назван самый малочисленный народ России

Фото: РИА Новости/ Саид Царнаев

Самым малочисленным народом России признали чамалалов, которые проживают в Дагестане и Чечне. Как сообщает РИА Новости, в 2010 году было зарегистрировано 24 человека этой национальности.

В медиаофисе Всероссийской переписи населения рассказали, что в конце 19 века в России проживало не менее 3 889 чамалалов, проживающих в девяти аулах.

"В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более четырех тысяч человек", – отметили в организации.

Чамалалов (или чамалинцев) принято относить к числу андийских народов Кавказа и субэтносу аварцев.

Среди других редких народностей – проживающие в Ленинградской области вепсы, ижорцы и представители народности водь. В Хабаровском крае перепись выявила нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, ульчей, эвенов и некоторых других представителей коренных дальневосточных этносов.

По законам Российской Федерации, коренными признаются народы, чья численность составляет менее 50 тысяч человек, причем проживать они должны в территориях традиционного расселения предков. Кроме того, важным условием считается сохранение традиционного образа жизни и осознание себя самостоятельными этническими общностями.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в РФ стране проживают более 190 народов, 47 из них относятся к малочисленным.

Всероссийская перепись населения 2020 года состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Процедура впервые будет цифровой, однако от услуг переписчиков все-таки решили не отказываться.

