Эксперты расскажут, какое образование предпочитают россияне

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Число поступающих в вузы в России в последние годы растет. Об этом сообщила заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.

Она также подчеркнула, что такая тенденция продолжится в течение некоторого времени.

"Надо понимать: на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами – последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении численности студентов, это всегда стоит учитывать", – объяснила специалист.

Уточняется, что в прошлом учебном году очно и очно-заочно в России обучались 2 568 тысяч студентов, годом ранее – 2 515 тысяч.

При этом, по словам Егоровой, по группе специальностей "инженерное дело, технологии и технические науки" в стране обучается 27,6 процента всех студентов. Еще 24,5 процента изучают экономику и управление, 12,9 процента – юриспруденцию, 10,1 процента – образование, 4,7 – здравоохранение и медицинские науки.

"По данным последних лет, уже заметно хоть и небольшое, но перераспределение в сторону технических и медицинских специальностей", – добавила эксперт.

Новые данные на предмет образования россиян будут доступны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года. Тогда каждый респондент сможет рассказать о своем образовании, основном или дополнительном. Свежие данные позволят сформировать ориентиры для развития системы общего и профессионального образования в стране.

Всероссийская перепись населения с 1 октября прошлого года началась в труднодоступных районах России. Столь раннее начало процесса объясняется тем, что провести данное мероприятие в них в короткие сроки невозможно.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что в данной переписи используется новая методика. По его словам, она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.

