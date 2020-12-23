Перепись населения в труднодоступных районах Тюменской области продлится до весны

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Перепись населения в труднодоступных районах Чукотки завершилась 9 декабря. В ней приняли участие 30 тысяч жителей. Далее она продолжится в Тюменской области, в отдаленных районах которой продлится до весны 2021 года, сообщается на сайте Всероссийской переписи населения.

Предполагается, что за это время будут переписаны более 21 тысячи человек в 189 отдаленных и труднодоступных поселениях девяти муниципальных районов. Первый на очереди – Тобольский, где переписи подлежат свыше 3 тысяч человек.

В труднодоступных районах в 2021 году продолжат работать 75 переписчиков. Они будут использовать водный транспорт, авиацию и вездеходы.

С 1 октября началась перепись населения в труднодоступных районах России. Столь раннее начало процесса объясняется тем, что провести данное мероприятие в них в короткие сроки невозможно.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что в данной переписи используется новая методика. По его словам, она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.