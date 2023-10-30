Американский ученый создал онлайн-тест для определения продолжительности жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доктор Пол Сэвидж, директор одной из американских клиник создал тест из 38 вопросов, с помощью которого можно спрогнозировать продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Daily Mail.

В материале указано, что для принятия участия в тесте пользователю нужно написать свой возраст, вес и рост. После этого ответить на несколько вопросов о ежедневной активности, количестве тренировок в неделю, вредных привычках, социальной активности и семейном анамнезе.

Другая часть вопросов связана с пищевыми привычками. Так, есть вопросы по потреблению овощей и фруктов, соблюдению поста, практике голодания и так далее. Также в тексте есть вопросы по тему сна, уровня стресса и утомляемости.

После того как человек ответит на все вопросы, ему выдается результат в виде числа, которое является приблизительным расчетом того, как долго он проживет с учетом указанных им данных.

В издании предупредили, что это лишь прогноз. Если результат оказался ниже средней продолжительности жизни, это причина уделить здоровью больше внимания, добавили там.

Ранее группа швейцарских ученых доказала, что ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции. Эксперимент проводился на добровольцах – 20 здоровых мужчинах.

Во время эксперимента исследователи оценивали когнитивные способности испытуемых при помощи проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти, которая используется человеком для временного хранения и быстрой обработки информации.