Бессонница и депрессия встречаются чаще из-за "бесконечного ноября" – ученые

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Из-за изменения климата все больше людей страдают от расстройства сна и депрессии в преддверии зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финских ученых.

Группа ученых из нескольких университетов Финляндии проводят научное исследование о влиянии изменения климата на психику человека. Они выяснили, что в ближайшей перспективе расстройства сна станут более распространенными. Также у населения будут чаще проявляться симптомы депрессии, особенно в зимние месяцы.

Как отметил профессор Тимо Партонен, на это влияют изменения климата: из-за повышения среднегодовой температуры сезоны года сливаются, а разница между ними становится менее очевидной. Зимние месяцы превращаются в "бесконечный ноябрь".

Чтобы справиться с тревожными симптомами, рекомендуется использовать световые лампы, имитирующие солнечный свет, включая рассвет и закат. Также необходимо включать в рацион больше овощей, фруктов, орехов и рыбы. Наконец, рекомендуется чаще общаться с близкими и друзьями, а также обеспечить физическую активность.

Ранее психологи рассказали, как психологи рассказали, как справиться с осенней хандрой. Как отмечают психологи, обязателен спорт, двухчасовая прогулка в день. Можно подключить спа-процедуры, массаж. Все это тоже укрепляет человека не только физически, но и психологически и прогоняет тревожные состояния.