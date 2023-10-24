Психологи назвали действенные способы борьбы с осенней хандрой

Более половины россиян, по словам психологов, ощущают воздействие осенней погоды на настроение. С приходом пасмурных дней у людей обостряются чувства грусти, одиночества и апатии. При этом уныние может настигнуть даже психологически здорового человека. Спрашиваем экспертов, как справиться с осенней хандрой.



Восприятие действительности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С наступлением осени более половины россиян сталкиваются с перепадами настроения. Об этом рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, из-за ухудшения погоды люди начинают чувствовать печаль, беспомощность, одиночество и апатию.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Больше половины россиян подвержены чувствительности к дождливой, хмурой осенней погоде, есть такая специфика восприятия действительности. Не то что у них какое-то заболевание. Просто им как-то грустно и они думают, что у них депрессивное состояние, которое достаточно быстро развеивается при работе с психологом.

Существуют несколько способов борьбы с плохим настроением, которое продиктовано пасмурной погодой. Например, можно изменить свое отношение к сезону, сконцентрировавшись на его плюсах. Помимо этого, рекомендуется чаще встречаться с друзьями, ходить за новыми впечатлениями в кино и театры, а также не забывать о важности физических нагрузок.

"Обязателен спорт, двухчасовая прогулка в день. Можно подключить спа-процедуры, массаж. Все это тоже укрепляет человека не только физически, но и психологически и прогоняет тревожные состояния", – отметила Наумова.



Вернуть краски в жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог Александр Кичаев в беседе с Москвой 24 также отметил важность спорта. По его словам, погода действительно может сильно угнетать. При этом из-за стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который нужно нейтрализовать дофамином – гормоном счастья.





Александр Кичаев психолог Дофамин вырабатывается многими способами, например при достижении каких-то спортивных целей. Потому важно ставить себе планку и добиваться результатов. Нужно поддерживать получение гормонов радости, счастья и удовольствия.

Кроме того, когда на улице бушует непогода, поднять себе настроение можно при помощи ярких красок в интерьере или одежде.

"Можно, например, приобрести специально для осени набор красной и желтой посуды. Или же украсить стену ярким временным элементом декора. Также можно ярче одеваться. Или надевать какое-нибудь веселое нижнее белье на работу. Не серое, а, скажем, красное. Это дает ощущение яркости", – говорит психолог.

Поднять настроение может и воздействие на вкусовые рецепторы. В частности, эксперт предложил добавить в рацион острые, сладкие или кислые продукты. Например, цитрусовые, перец и бананы не только обострят вкус, но и дадут необходимую осенью витаминовую подпитку организму.

"Воздействовать можно и на слух. Поможет более бодрая музыка в машине, какой-нибудь веселый рок. Дома тоже желательно находиться в сопровождении оптимистичного фона. Не только музыки, но и телепрограмм", – отметил специалист.

Немаловажным является и правильный настрой. По словам Кичаева, необходимо убедить себя, что вслед за спадом придет подъем, а за черной полосой – белая. Однако нужно учитывать, что подобные советы работают, только если речь идет об осенней хандре, а не о психологических проблемах медицинского характера, например депрессии.





Александр Кичаев психолог Обычно легкий вариант – это когда у депрессии есть причина. Если перепады настроения, особенно негативные, не имеют обоснования, это может быть признаком клинического случая.

Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях требуется медикаментозное лечение под присмотром специалиста.

