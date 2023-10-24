Психологи назвали действенные способы борьбы с осенней хандрой

Более половины россиян, по словам психологов, ощущают воздействие осенней погоды на настроение. С приходом пасмурных дней у людей обостряются чувства грусти, одиночества и апатии. При этом уныние может настигнуть даже психологически здорового человека. Спрашиваем экспертов, как справиться с осенней хандрой.
Восприятие действительности
С наступлением осени более половины россиян сталкиваются с перепадами настроения. Об этом рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, из-за ухудшения погоды люди начинают чувствовать печаль, беспомощность, одиночество и апатию.
Существуют несколько способов борьбы с плохим настроением, которое продиктовано пасмурной погодой. Например, можно изменить свое отношение к сезону, сконцентрировавшись на его плюсах. Помимо этого, рекомендуется чаще встречаться с друзьями, ходить за новыми впечатлениями в кино и театры, а также не забывать о важности физических нагрузок.
"Обязателен спорт, двухчасовая прогулка в день. Можно подключить спа-процедуры, массаж. Все это тоже укрепляет человека не только физически, но и психологически и прогоняет тревожные состояния", – отметила Наумова.
Вернуть краски в жизнь
Психолог Александр Кичаев в беседе с Москвой 24 также отметил важность спорта. По его словам, погода действительно может сильно угнетать. При этом из-за стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который нужно нейтрализовать дофамином – гормоном счастья.
Кроме того, когда на улице бушует непогода, поднять себе настроение можно при помощи ярких красок в интерьере или одежде.
"Можно, например, приобрести специально для осени набор красной и желтой посуды. Или же украсить стену ярким временным элементом декора. Также можно ярче одеваться. Или надевать какое-нибудь веселое нижнее белье на работу. Не серое, а, скажем, красное. Это дает ощущение яркости", – говорит психолог.
Поднять настроение может и воздействие на вкусовые рецепторы. В частности, эксперт предложил добавить в рацион острые, сладкие или кислые продукты. Например, цитрусовые, перец и бананы не только обострят вкус, но и дадут необходимую осенью витаминовую подпитку организму.
"Воздействовать можно и на слух. Поможет более бодрая музыка в машине, какой-нибудь веселый рок. Дома тоже желательно находиться в сопровождении оптимистичного фона. Не только музыки, но и телепрограмм", – отметил специалист.
Немаловажным является и правильный настрой. По словам Кичаева, необходимо убедить себя, что вслед за спадом придет подъем, а за черной полосой – белая. Однако нужно учитывать, что подобные советы работают, только если речь идет об осенней хандре, а не о психологических проблемах медицинского характера, например депрессии.
Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях требуется медикаментозное лечение под присмотром специалиста.
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