Стало известно, что лучше всего помогает россиянам в борьбе с осенней хандрой

Фото: depositphotos/belchonock

Около 28% россиян, страдающих от осенней хандры, испытывают нежелание работать. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты исследования аналитиков сервиса по поиску работы и портала цифровых медицинских услуг.

В исследовании приняли участие 2,8 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Большинство опрошенных считают, что на снижение продуктивности больше всего влияет сокращение светового дня, последствия плохой погоды и увеличение объемов работы. Также около 18% назвали одной из причин хандры закончившийся летний отпуск.

Более половины респондентов встречали у себя проявления осенней хандры в виде упадка сил, быстрой утомляемости и ухудшения настроения. Треть россиян назвали также повышенный уровень раздражительности, плохой сон и перепады настроения.

По мнению около трети россиян, с такими симптомами лучше бороться фильмами и сериалами, своими хобби, общением с друзьями и родственниками, вкусной едой и прогулками.

Клинический психолог Дарья Яушева считает, что нежелание работать – частный симптом сезонного аффективного расстройства. Люди также испытывают апатию, грусть и подавленность. Чтобы победить хандру, эксперт рекомендовала разнообразное и полноценное питание, здоровый сон и большое количество естественного света.

В норме хандра пройдет сама собой в течение одной-двух недель, считает психолог.

Ранее врач превентивной медицины Татьяна Семенова рассказала, что витамины C, D и магний помогут справиться с осенней хандрой. В этот период года питательные вещества и витамины играют важную роль в поддержании здоровья, уверена специалист.



Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой