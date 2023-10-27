Невролог назвал самый частый признак инсульта

Ежегодно 29 октября в мире отмечается День борьбы с инсультом. Его цель – информировать об опасности и профилактике этого заболевания. Разбираемся вместе с врачом-неврологом, какие причины приводят к инсульту, как его вовремя распознать и можно ли предотвратить.



Смертельно опасен

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, при котором наблюдается развитие неврологической симптоматики. Она сохраняется более суток, а при томографии можно увидеть изменения в головном мозге. Заболевание относится к сердечно-сосудистым патологиям, и летальность при таком состоянии достаточно высокая – треть пациентов, переживших удар, умирают. Об этом Москве 24 рассказал заведующий неврологическим отделением ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России, врач-невролог, доктор медицинских наук Александр Ширшов.

Инсульт делится на:

геморрагический – предполагает разрыв сосуда и кровоизлияние в вещество головного мозга

– предполагает разрыв сосуда и кровоизлияние в вещество головного мозга ишемический – возникает из-за недостатка притока в мозг крови и питательных веществ

По статистике , инсульт головного мозга находится на втором месте после инфаркта миокарда среди причин смертности жителей России. Ежегодно инсульт переносят около 450 тысяч человек. По данным Всероссийского центра профилактической медицины, в РФ от цереброваскулярных заболеваний (патологий, связанных с поражением сосудов мозга и шеи) умирает 25% мужчин и 39% женщин.

Первые симптомы

"Механизм принципиально разный, но в обоих случаях происходит повреждение мозга", – объяснил врач.

В большинстве случаев тревожные сигналы возникают на одной стороне тела.

внезапно развившаяся слабость в руке или ноге, которая не проходит и нарастает – самый частый признак инсульта

онемение или мурашки

потеря функции речи или невозможность распознать чужие слова

кратковременная утрата зрения

Для геморрагического инсульта характерна головная боль, более быстрый темп развития симптомов. Часто нарушается сознание.

Все эти проявления, как правило, возникают внезапно. При первых же признаках нужно срочно вызывать скорую помощь.



Александр Ширшов врач-невролог, доктор медицинских наук В России существует утвержденный Минздравом алгоритм оказания медицинской помощи при инсульте. При малейшем подозрении необходимо вызывать скорую, которая доставит человека в стационар.

Важно как можно быстрее попасть под наблюдение специалистов.



Последствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Последствия инсульта зависят от объема и зоны поражения. Чем больше мозговой ткани повреждено, чем сложнее будет восстановление.

Если происходит нарушение нервной системы, это может отразиться на двигательной, чувствительной функциях пациента, уровне сознания, бодрствования.





Александр Ширшов врач-невролог, доктор медицинских наук Если повреждена не очень функционально значимая зона мозга и сам очаг поражения небольшой, то человек может перенести микроинсульт и даже не узнать об этом. Но иногда даже небольшое повреждение структур приводит к инвалидизации.

Реабилитация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реабилитация после инсульта является комплексной и проходит в три этапа. Первый – стационар.

Если состояние тяжелое, то меры врачей направлены на восстановление жизненных функций – дыхание, речь, движение. Специалисты стабилизируют давление, уровень бодрствования, профилактируют пневмонию, пролежни. Первоначальный этап, как правило, длится три недели.

После выхода из острого периода наступает второй этап – реабилитационные палаты, где с пациентом работают неврологи, психологи, логопеды, физиотерапевты, реабилитологи. Специалисты назначают дыхательную, речевую гимнастику, двигательную активность.

Третий этап – амбулаторный. Пациент может отправиться в санаторий и продолжать заниматься физической активностью.

Профилактика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инсульт часто провоцируют конкретные заболевания, например:

атеросклероз – (отложение бляшек внутри сосуда, в результате которого уменьшается или вообще прекращается приток крови)

коагулопатия (нарушение системы свертываемости крови)

фибрилляция предсердий (когда сердце не может сокращаться полноценно и обеспечивать адекватное кровообращение)

артериальная гипертония (при ней происходят изменения в стенке артерий, что рано или поздно может привести к разрыву сосудов и кровоизлиянию)

вовремя лечить перечисленные патологии

Чтобы снизить вероятность удара, важно. Кроме того, есть повседневные факторы риска, способствующие развитию инсульта – они во многом зависят от образа жизни: неправильное питание, курение, алкоголь и так далее.

С некоторыми факторами можно бороться как самостоятельно, так и с врачом. Нужно избавляться от лишнего веса, гиподинамии, сахарного диабета, вредных привычек, корректировать питание.

Кроме того, специалист может назначить препараты, которые снижают концентрацию холестерина, липопротеинов низкой плотности, – все это снизит риск развития инсульта.