Ученые назвали фактор, повышающий риск развития инсульта

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Любое травмирование головы, даже легкое, может повысить риск развития ишемического инсульта на 32%, а две и более травмы – на 94%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование ученых из Пенсильванского университета (UPenn), результаты которого представили на собрании Американской неврологической ассоциации в Филадельфии.

Учение изучили сведения эксперимента ARIC, в котором поучаствовали более 12 800 граждан США. В результате оказалось, что около 2 100 человек получили травмы головы на протяжении 30 лет исследования, из них 140 перенесли ишемический инсульт. По словам наблюдателей, это происходит из-за закупорки сосудов, которые снабжают кровью мозг.

По результатам предыдущих наблюдений, черепно-мозговая травма может повысить риск развития инсульта по причине повреждения мелких кровеносных сосудов головного мозга.

В связи с этим ученые отметили важность предотвращения травм головы, а также соблюдения ряда мер по профилактике инсульта среди тех, у кого уже были повреждения: снижение артериального давления и уровня холестерина, увеличение физической активности и отказ от курения.

Ранее российские ученые придумали специальный алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения. Система работает на основе медицинской методики "УДАР" и нейросети по реальным данным людей, у которых диагностировали инсульт.

Алгоритм предлагает человеку улыбнуться или оскалить зубы ("У" – улыбка), поднять и удерживать руки перед собой ("Д" – движение), просит назвать имя и фамилию ("А" – артикуляция). Если человек не проходит этот тест, то система запустит программу спасения ("Р" – решение). Она отправит близким людям и в ближайшую больницу сигнал о срочной помощи.

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