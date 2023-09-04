Российские разработчики создали алгоритм распознавания симптомов инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российские ученые придумали специальный алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "Платформы НТИ".

Механизм будет работать при появлении признаков заболевания, ближайшим медучреждениям начнут отправляться сигналы о помощи. Лидер проекта Олег Молородов уточнил, что на первом месте по летальным исходам стоят сердечно-сосудистые заболевания: первое занимают инфаркты, второе – инсульты. Последний недуг меньше всего изучен, уточнил он.

"И в связи с этим возникает проблема, что люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть "золотой период" в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти", – поделился Молородов.

Система работает на основе медицинской методики "УДАР" и нейросети по реальным данным людей, у которых диагностировали инсульт. Алгоритм предлагает человеку улыбнуться или оскалить зубы ("У" – улыбка), поднять и удерживать руки перед собой ("Д" – движение), просит назвать имя и фамилию ("А" – артикуляция).

Если человек не проходит этот тест, то система запустит программу спасения ("Р" – решение). Она отправит близким людям и в ближайшую больницу сигнал о срочной помощи. Отмечается, что алгоритм сделает это с уточнением геопозиции.

Ученые создали рабочий прототип алгоритма. По словам разработчиков, систему можно встроить в камеру смартфона по принципу Face ID. Молородов подчеркнул, что аналогов такого алгоритма в мире нет.

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