Врач дал советы по предотвращению инсульта после 50 лет

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Инсульт на третьем месте среди причин смерти взрослого населения. Невролог Ренат Акбаров дал советы по предотвращению заболевания после 50 лет, сообщает "Вечерняя Москва".

Со слов врача, после 50 лет в организме происходят возрастные изменения кровеносных сосудов. Так, от стресса или физического перенапряжения сосудистая стенка может не выдержать резкого повышения артериального давления, что приведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы избежать возможных патологий, специалист рекомендует полностью отказаться от курения и алкоголя, придерживаться правильного питания, исключив мучное, жирное и сладкое. Еще он советует следить за уровнем сахара и холестерина в крови, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок.

Ранее эндокринолог Юлия Кахтурия рассказала, что в среднем возрасте россияне чаще всего сталкиваются с пятью эндокринными заболеваниями: гипотиреозом, тиреотоксикозом, зобом, узловыми образованиями в щитовидной железе и преддиабетом. Кроме того, у некоторых появляются проблемы с углеводным обменом.