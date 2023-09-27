Врач назвала главные эндокринные заболевания россиян среднего возраста

Фото: depositphotos/IuriiSokolov

Россияне среднего возраста чаще всего сталкиваются с пятью эндокринными заболеваниями: гипотиреозом, тиреотоксикозом, зобом, узловыми образованиями в щитовидной железе и преддиабетом. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эндокринолога Юлию Катхурию.

Гипотиреоз – это недостаточность выработки гормонов, с такой проблемой люди начинают сталкиваться с возрастом. Еще среди них распространены узловые образования.

"Тиреотоксикоз – повышение выработки и содержания гормонов щитовидной железы в крови – встречается реже, но тоже может беспокоить россиян среднего возраста. В разных регионах с разной частотой встречается эндемический зоб – увеличение щитовидной железы, связанное с недостаточным потреблением йода", – заявила она.

Еще россияне среднего возраста сталкиваются с проблемами с углеводным обменом, добавила Катхурия. По ее словам, чаще всего речь идет о нарушении толерантности к глюкозе и повышении глюкозы в крови натощак – преддиабете или диабете II типа. При этом преддиабетические состояния бывают не только у представителей старшего поколения, уточнила эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что внимательное отношение к своему здоровью и сведение стрессов к минимуму помогут пожилым людям снизить риск от инфаркта. Он поделился, что в первую очередь следует избавиться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

"Доктор 24": врач рассказала, как распознать гипотиреоз