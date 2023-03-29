Ученые рассказали о растении, способном замедлить старение

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Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ им. И. Канта) выявили полезные свойства у такого растения, как пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). Она способна уменьшать частоты мутаций клеток и улучшать усвоение кислорода. Об этом они рассказали в журнале Pharmaceutics.

Согласно информации, данное растение можно заметить в составе бальзамов, косметики, красителей и натуральных консервантов. Пижма растет в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке.

Для эксперимента специалисты собрали пижму в Калининградской области, после чего засушили ее и провели экстракцию. Они использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.

"Нами выделены биологически активные вещества (БАВ) из пижмы обыкновенной, произрастающей в Балтийском регионе. В рамках исследования удалось подтвердить уже описанные в литературе свойства пижмы, а также обнаружить новые", – сообщил заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий университета Станислав Сухих.

Ученые установили, что БАВ способны воздействовать на мутагенные клетки и снижать их гипоксию. Также они могут показывать антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное влияние.

Эксперты пришли к выводу, что пижму можно задействовать для разработки продуктов питания для долголетия.

"Мы рассматриваем пижму как перспективное растение с точки зрения геропротекторных продуктов благодаря ее обнаруженным полезным свойствам", – добавил Сухих.

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