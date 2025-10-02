Умер главред газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов

Фото: ТАСС/Анвар Галеев

Умер журналист, заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Об этом сообщается на сайте издания.

"Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы", – говорится в сообщении.

Журналисту было 74 года. Редакция газеты выразила глубокие соболезнования его родным и близким.

Куприянов возглавлял издание с 2011 года. За свой значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетний труд он был награжден орденом Дружбы, также ему вручили орден "Знак Почета".

Его заслуги в области культуры, искусства, телерадиовещания, печати и связи были признаны на государственном уровне, благодаря чему Куприянов был удостоен звания заслуженного работника культуры России.

Кроме того, коллекция журналиста включает в себя медали "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и "За строительство Байкало-Амурской магистрали", а также почетную грамоту за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Последнюю ему вручил лично Владимир Путин.

Куприянов также является лауреатом премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиаменеджер России" и премии Союза писателей России в номинации "Проза".

