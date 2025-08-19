Форма поиска по сайту

19 августа, 08:00

Технологии

В Сети распространились фейковые видео с природными катастрофами

Массовый всплеск распространения фейковых роликов с природными катастрофами произошел в Сети. Число таких видео за 2025 год выросло в разы.

Кадры, на которых людей уничтожают землетрясения, цунами и извержения вулканов, а по рекам плывут небывалого размеры анаконды, вызывают сильные эмоции, быстро собирают просмотры и репосты. Это становится причиной популярности роликов, сгенерированных нейросетью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

