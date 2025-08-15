Гости форума "Москва 2030" в "Сколкове" смогут сыграть в дрон-баскетбол

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центральном парке инновационного центра "Сколково" до 17 августа проходит Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. Мероприятие организовано в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба Федерации гонок дронов России.

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, которые будут доступны каждый день с 10:00 до 20:00. Любители командных видов спорта могут принять участие в дрон-баскетболе – дисциплине, сочетающей современные технологии и элементы традиционной игры.

Главная задача участников – закинуть БПЛА в специальном каркасе в баскетбольное кольцо, управляя им с помощью пульта. Игрокам будет помогать опытный инструктор. В отличие от традиционного баскетбола, здесь важны навыки управления дроном и быстрая реакция. В ходе мастер-класса гости не только играют, но и понимают основные принципы управления аппаратом.

Во время активности "Дрон-доставка" посетители смогут получить сувенир. Управляя беспилотником, им нужно будет подлететь к выбранной коробке, захватить ее магнитом и доставить до финиша.

В зоне "Дрон-корт" проведут обучающие мастер-классы и показательные выступления от профессионалов. На занятиях пилоты покажут возможности управления дронболом, а также тактики и приемы, как можно залететь им в ворота.

Помимо этого, для гостей подготовили мастер-класс по сборке дрона, в ходе которого участники получают комплект деревянного конструктора. Модель собирается при помощи инструкции. В ходе сборки гости развивают творческое мышление, внимательность и усидчивость.

"А для тех, кто хочет узнать о беспилотных технологиях еще больше, проводятся мастер-классы по сборке реального дрона. Инструкторы учат посетителей собирать FPV-квадрокоптер из готовых компонентов", – рассказали в федерации.

Посетителям выдадут рамы, провода, полетные контроллеры и другие компоненты. После сборки у каждого участника проверят летные способности квадрокоптера.

Освоить навыки управления гоночными квадрокоптерами все желающие смогут на симуляторе "Квадросим. Спорт". Он позволяет почувствовать себя настоящим пилотом в режиме игры. Перед стартом инструкторы расскажут о работе пульта управления и запуске дрона.

Еще одной интересной зоной является FPV-кинотеатр. Там с помощью специальных очков можно посмотреть записи реальных полетов дронов с видом от первого лица.

За две недели с момента старта форума "Территория будущего. Москва 2030" его посетили свыше 2,5 миллиона человек. Главными темами стали человек будущего и связи поколений. Программа мероприятия позволяет горожанам и туристам узнавать больше о возможностях столицы в различных сферах жизни, карьере и востребованных профессиональных навыках.