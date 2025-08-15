Пройти "Путь IТ-героя" смогут гости выставки "Цифровые технологии Москвы" в "Музеоне"

В парке искусств "Музеон" продолжает работать выставка "Цифровые технологии Москвы". Центральным элементом экспозиции стал образовательный маршрут "Путь IТ-героя".

Там посетители могут не только познакомиться с IТ-профессиями, но и примерить их на себя. Интерактивные форматы позволяют каждому гостю почувствовать себя программистом, SEO-специалистом или дизайнером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

