Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 07:45

Пройти "Путь IТ-героя" смогут гости выставки "Цифровые технологии Москвы" в "Музеоне"

Более 1 600 кружков запустит Московский дворец пионеров в новом учебном году

302 ребенка появились на свет в Москве 14 августа

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" открылся на ВДНХ

Уроки по аргентинскому танго пройдут 15 августа в саду имени Баумана

Садовое кольцо перекроют из-за забега 17 августа

"Утро": температура воздуха в Москве составит 25 градусов 15 августа

Бархатный сезон ожидается в Москве в середине августа

Плановую замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проведут с 15 по 18 августа

Температура во второй половине августа в Москве опустится ниже нормы

В парке искусств "Музеон" продолжает работать выставка "Цифровые технологии Москвы". Центральным элементом экспозиции стал образовательный маршрут "Путь IТ-героя".

Там посетители могут не только познакомиться с IТ-профессиями, но и примерить их на себя. Интерактивные форматы позволяют каждому гостю почувствовать себя программистом, SEO-специалистом или дизайнером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

