15 августа, 07:45Город
Пройти "Путь IТ-героя" смогут гости выставки "Цифровые технологии Москвы" в "Музеоне"
В парке искусств "Музеон" продолжает работать выставка "Цифровые технологии Москвы". Центральным элементом экспозиции стал образовательный маршрут "Путь IТ-героя".
Там посетители могут не только познакомиться с IТ-профессиями, но и примерить их на себя. Интерактивные форматы позволяют каждому гостю почувствовать себя программистом, SEO-специалистом или дизайнером.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.