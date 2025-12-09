Дело заведено после ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Красноярском крае после аварии с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства ДТП.

Авария на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь" произошла утром 9 декабря. По данным регионального МВД России, 22-летняя девушка на автомобиле Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes, в котором находились 19 человек.

В результате 25-летний пассажир автомобиля погиб, а водители транспортных средств и 1 пассажир автобуса доставлены в больницу. Остальным пассажирам автобуса оказана медпомощь на месте происшествия.

