Посольство России назвало противоречивыми сообщения о захвате самолета в Казахстане

Фото: телеграм-канал Baza

Посольство РФ назвало противоречивыми сообщения о захвате российскими пассажирами самолета в Казахстане, передает ТАСС.

"<…> проинформировано об опубликованном в некоторых телеграм-каналах противоречивом материале о "нескольких десятках россиян, захвативших самолет, севший в степи Казахстана", – уточнили в диппредставительстве.

В пресс-службе посольства добавили, что совместно с генеральным консульством РФ в Уральске было установлено, что борт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines был перенаправлен в аэропорт Актау из-за нелетной погоды.

В итоге группа из 16 человек, из которых 11 являлись гражданами РФ, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов рейсы до Актобе 3 декабря.

При этом агент Pegasus Airlines, компания "Трансавиа" получила гарантии турецкого авиаперевозчика по оплате проживания и дальнейшего следования пассажиров ближайшими рейсами. Ситуация находится на контроле.

Ранее в Пулково на сутки задержали рейс авиакомпании Flydubai в Дубай. Причиной задержки стала техническая неисправности самолета, а именно – необходимости замены прокладки.