Депутат Гусев: все госуслуги должны быть бесплатными для многодетных семей

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам парламентария, льготы должны распространяться на парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и другие направления. Гусев подчеркнул, что многодетные семьи нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку в современных условиях многодетность зачастую ведет к бедности.

"Мама не работает, работает только отец, и все живут на одну зарплату", – пояснил он.

В Госдуме также предложили выплачивать ежемесячную "родительскую зарплату" одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По словам депутатов, воспитание детей является огромным трудом и данная мера особенно актуальна для многодетных семей.

Между тем Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство и совместно с "Яндекс Такси" разрабатывает дорожную карту.