В Финляндии обнаружили неопознанный БПЛА недалеко от границы с Россией

Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного БПЛА неподалеку от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Предположительно, беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны. Дрон, который летел в районе Виролахти, заметили военные.

Уточняется, что модель и происхождение аппарата не установлены. В настоящее время он не находится в воздушном пространстве Финляндии.

Ранее МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за инцидента с БПЛА. В румынском МО рассказали, что ночью 25 апреля 2 беспилотника были обнаружены в районе воздушного пространства страны. Позднее стало известно о падении одного объекта около города Галац. Осколки повредили пристройку дома и электрический столб. Бухарест обвинил Москву в случившемся.