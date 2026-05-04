Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 08:30

Политика

В Финляндии выразили недовольство Зеленскому залетом дронов в свое воздушное пространство

Фото: 123RF.com/palinchak

Премьер-министр Финляндии Петер Орпо выразил недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недавнего инцидента с дроном, нарушившим границу страны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Yle.

Он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства Финляндии и проникновения в него БПЛА, несмотря на поддержку Киева со стороны Хельсинки.

Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника вблизи границы с Россией в воскресенье, 3 мая. Его заметили на востоке страны в районе Виролахти. Военные не смогли установить модель и происхождение аппарата.

С призывом не нарушать воздушное пространство к Украине до этого обратился и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Соответствующее послание он передал главе офиса Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика