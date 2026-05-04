В Финляндии выразили недовольство Зеленскому залетом дронов в свое воздушное пространство

Премьер-министр Финляндии Петер Орпо выразил недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недавнего инцидента с дроном, нарушившим границу страны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Yle.

Он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства Финляндии и проникновения в него БПЛА, несмотря на поддержку Киева со стороны Хельсинки.

Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника вблизи границы с Россией в воскресенье, 3 мая. Его заметили на востоке страны в районе Виролахти. Военные не смогли установить модель и происхождение аппарата.

С призывом не нарушать воздушное пространство к Украине до этого обратился и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Соответствующее послание он передал главе офиса Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).