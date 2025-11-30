Семь зарядных станций для электробусов установили у станции ЗИЛ МЦК

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Семь новых зарядных станций для электробусов установили около станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК). Это позволит сделать больше экологичных маршрутов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С начала 2025 года установили более 100 ультрабыстрых зарядных станций на конечных станциях и эксплуатационных площадках", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пантограф электробуса подключается к зарядному куполу станции, после чего заряд аккумуляторов восполняется. Зарядки работают при любой погоде и подходят для всех моделей экологичного транспорта.

Ранее в Зеленограде начал работу первый электробус с технологией ночной зарядки. Он будет тестироваться в течение полугода в разных погодных и дорожных условиях. По результатам испытаний будет рассмотрена возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты.

До этого стало известно, что электробусы вышли на маршрут № 990. Они начали курсировать от улицы Академика Янгеля до станции МЦД-2 Красный Строитель. В будние дни маршрут будут обслуживать две машины. Ликсутов подчеркивал, что электробусы повышают комфорт и безопасность поездок пассажиров, а также способствуют сохранению окружающей среды.

