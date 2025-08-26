Форма поиска по сайту

26 августа, 07:45

Общество

Проекты московских студентов-дизайнеров начали применять в театрах и музеях

Более 300 студентов-дизайнеров технологического колледжа № 21 разработали 14 уникальных проектов в прошлом учебном году. Они создали тактильные модели для музея, брендированную продукцию для ресторанов, кафе, благотворительных фондов, полиграфию для планетария и сувениры для театра.

В этом им помогали партнеры-работодателями – ведущие культурные, коммерческие и социальные организации Москвы. Как отметили в руководстве колледжа, такой подход позволяет студентам начать карьеру, не дожидаясь выпуска, ведь уже во время обучения они формируют профессиональное портфолио, создавая востребованные продукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществогородвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

