10 марта, 21:23В мире
Полиция отпустила под залог мужчину, въехавшего в ворота Букингемского дворца
Фото: AP Photo/Frank Augstein
В Лондоне мужчина врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца. Полиция освободила его под залог. Об этом сообщает издание inews.
"Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца, был освобожден под залог, сообщила полиция", – пишет издание.
При этом издание отмечает, что полиция продолжает расследование. В правоохранительных органах заявили, что этот случай не связан с терроризмом.
Ранее автомобиль вылетел на тротуар в центре Берлина, сбив женщину с детской коляской. ДТП произошло около полудня на оживленной улице Лейпцигер-штрассе у торгового центра. Двоих человек увезли в реанимацию в критическом состоянии. По информации издания, речь идет о матери и ее ребенке.
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