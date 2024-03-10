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10 марта, 21:23

В мире

Полиция отпустила под залог мужчину, въехавшего в ворота Букингемского дворца

Фото: AP Photo/Frank Augstein

В Лондоне мужчина врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца. Полиция освободила его под залог. Об этом сообщает издание inews.

"Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца, был освобожден под залог, сообщила полиция", – пишет издание.

При этом издание отмечает, что полиция продолжает расследование. В правоохранительных органах заявили, что этот случай не связан с терроризмом.

Ранее автомобиль вылетел на тротуар в центре Берлина, сбив женщину с детской коляской. ДТП произошло около полудня на оживленной улице Лейпцигер-штрассе у торгового центра. Двоих человек увезли в реанимацию в критическом состоянии. По информации издания, речь идет о матери и ее ребенке.

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