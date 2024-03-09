09 марта, 14:59Происшествия
Автомобиль сбил прохожих в Берлине
Фото: 123RF/fermate
Автомобиль вылетел на тротуар в центре Берлина, сбив женщину с детской коляской, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.
ДТП произошло около полудня на оживленной улице Лейпцигер-штрассе у торгового центра. Двоих человек увезли в реанимацию в критическом состоянии. По информации издания, речь идет о матери и ее ребенке.
Кроме того, травмы получил и сам водитель вылетевшего на тротуар автомобиля. Причины аварии уточняются.
Ранее автомобиль протаранил группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе в японском городе Киото. Авария произошла в городском районе Саке, когда дети направлялись на учебу в младшую школу.
Когда автомобиль наехал на них, они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали. Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.
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