Автомобиль сбил прохожих в Берлине

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Автомобиль вылетел на тротуар в центре Берлина, сбив женщину с детской коляской, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

ДТП произошло около полудня на оживленной улице Лейпцигер-штрассе у торгового центра. Двоих человек увезли в реанимацию в критическом состоянии. По информации издания, речь идет о матери и ее ребенке.

Кроме того, травмы получил и сам водитель вылетевшего на тротуар автомобиля. Причины аварии уточняются.

Ранее автомобиль протаранил группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе в японском городе Киото. Авария произошла в городском районе Саке, когда дети направлялись на учебу в младшую школу.

Когда автомобиль наехал на них, они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали. Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.

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