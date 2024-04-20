Инспектор ДПС на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

Сотрудник ДПС на патрульной машине насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, ДТП произошло накануне вечером на 9-м километре авто­дороги Нижний Новго­род – Кстово. Инспектор ДПС наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пеш­еходному переходу. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью. Уточняется, что сотрудник полиции ехал на служебном автомобиле с включенн­ыми проблесковыми ма­ячками.

По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотрудника полиции.

Ранее стало известно, что женщина и 9-летний ребенок пострадали в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО. Все произошло на 55-м километре автодороги, когда столкнулись четыре машины.