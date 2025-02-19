Таксист сбил мужчину на инвалидной коляске в подмосковном Дмитрове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Таксист сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на инвалидной коляске в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 7 по улице Маркова. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали, а затем отпустили домой, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Выяснение обстоятельств аварии и ход доследственной проверки взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.

Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на Большой Полянке в Москве. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции и следственно-оперативной группе.