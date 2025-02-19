19 февраля, 10:26Происшествия
Таксист сбил мужчину на инвалидной коляске в подмосковном Дмитрове
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Таксист сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на инвалидной коляске в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел 18 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 7 по улице Маркова. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали, а затем отпустили домой, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Выяснение обстоятельств аварии и ход доследственной проверки взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.
Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на Большой Полянке в Москве. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции и следственно-оперативной группе.
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