Прокуратура начала проверку по факту столкновения электропоезда с платформой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов колес вагона электропоезда Москва – Ожерелье, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Выход поезда за габарит пути привел к тому, что состав получил повреждения, столкнувшись с пассажирской платформой. Сотрудники ведомства работают над установлением причин и обстоятельств произошедшего.

На месте происшествия присутствовал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров. Именно он организовал проверку по данному инциденту. После ее завершения и при наличии оснований ведомство будет рассматривать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Задержки в движении пассажирских поездов после этого инцидента варьировались от 20 минут до 1 часа 50 минут, однако восстановить движение удалось в 05:00.

В результате инцидента никто не пострадал. После происшествия на место были направлены восстановительные поезда со станций Ожерелье и Люблино-сортировочное. Пассажиров пересадили на другой электропоезд, который был остановлен на соседнем пути.