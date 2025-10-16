Мошенница из Тюмени обещала родить детей 20 семьям

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с суррогатным материнством. Жертвами аферистки стали 20 семей, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках предварительного расследования сотрудники крымской полиции выехали в служебную командировку в город Тюмень, где и задержали подозреваемую. В мероприятиях принимала участие Росгвардия", – рассказала Волк.

В 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель. Он рассказал, что они с супругой решили воспользоваться услугами суррогатной матери и перевели жительнице Тюмени на подготовительный этап более 340 тысяч рублей. Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и прочих расходов и даже присылала чеки за эти процедуры, которые оказались поддельными.

Как установили оперативники, злоумышленница через мессенджеры и соцсети находила семьи, желающие воспользоваться услугами суррогатной матери. Она запрашивала переводы на медицинское обследование и проезд к месту проживания биологических родителей. Волк отметила, что иногда она действительно приезжала к ним для знакомства, но отказывалась от переноса эмбриона под различными предлогами.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

"Аналогичные уголовные дела были возбуждены еще в ряде регионов. В настоящее время все они соединены в одно производство. Опрошено порядка 20 семей, которые перевели злоумышленнице свои денежные средства", – рассказала Волк.

В ходе обыска у подозреваемой изъяли документы, банковские карты и мобильный телефон с доказательствами мошеннических схем. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Москве мошенники обманули 16-летнюю девушку, заставив ее перевести им 12,3 миллиона рублей. Злоумышленники позвонили подростку, выдав себя за сотрудников госоргана, и сообщили о взломе ее личного кабинета на портале "Госуслуги". Под предлогом "избежания уголовной ответственности" они убедили девушку "задекларировать" семейные финансы и ценности.

