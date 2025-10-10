Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Сидоропуло за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Государственный обвинитель Савеловской межрайонной прокуратуры запросила 9 лет колонии в отношении блогера Андрея Сидоропуло, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно версии обвинения, Сидоропуло вместе с сообщниками в составе организованной группы опубликовали платный курс обучения, назвав его "Авторское обучение Арбитражу трафику от Андрея Сидоропуло". Клиентам обещали гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после пройденного курса, однако злоумышленники не собирались выполнять взятые на себя обязательства.

Поступавшие безналичные денежные средства были похищены, а сообщники распоряжались ими по своему усмотрению. Например, с целью легализации обвиняемый приобрел люксовый автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.

В результате мошеннических действий пострадали 40 человек, а ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. Отмечается, что прокуратура также попросила признать блогера виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и кроме ограничения свободы назначить ему штраф 3 миллиона рублей.

Блогера задержали в августе прошлого года. В настоящий момент он находится под стражей. 22 сентября Савеловский суд продлил срок содержания до 12 марта 2026 года. При этом Сидоропуло не стал возражать против продления ему ареста.

