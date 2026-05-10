Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 08:28

Общество

ВОЗ предупредила о риске чрезмерной паники из-за повышенного внимания к хантавирусу

Фото: depositphotos/alexraths

Люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом после вспышки вируса на борту круизного лайнера MV Hondius из-за пристального внимания к этой теме. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает ТАСС.

По ее словам, организация оценивает всех тех, кто сейчас пребывают на борту лайнера, как "контакты из группы высокого риска". Однако Керкхове отметила, что риск заразиться находится на низком уровне как для проживающих в мире граждан, так и для жителей Канарских островов, куда прибыл корабль для эвакуации пассажиров.

В ВОЗ указали, что пассажиры лайнера представляют опасность в первую очередь друг для друга, так как они могли контактировать с ранее заразившимися на борту, но пока симптомы инфекции не проявляются.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пассажиры лайнера MV Hondius будут эвакуированы 10 авиарейсами – примерно 6 рейсов будет организовано для стран Евросоюза, а также около 4 рейсов запланировано для государств, не входящих в ЕС. Он добавил, что представители организации и власти Испании сделают все, чтобы операция прошла успешно.

Вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом сведений о пострадавших россиянах пока нет.

Предположительно, заболевание могло распространиться от семейной пары из Нидерландов, которая заразилась от грызунов еще до посадки на судно в Аргентине. При этом в ВОЗ заявили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

Пациентов с подозрением на хантавирус госпитализировали в странах Западной Европы

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика