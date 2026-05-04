Три пассажира круизного лайнера MV Hondius скончались из-за возможной вспышки хантавируса

Вспышка предполагаемого хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, унесла жизни как минимум трех человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что всего было зарегистрировано шесть случаев заражения. Организация была уведомлена об инциденте на судне, пересекающем Атлантический океан, и уже оказывает необходимую поддержку.

В ВОЗ уточнили, что из шести заболевших трое скончались, еще один находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. На данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, остальные пять классифицируются как подозрительные.

Ранее в ВОЗ зафиксировали быстрое распространение вируса гонконгского гриппа H3N2. Ученые выяснили, что вирус быстро мутирует, поэтому нужно постоянно обновлять составы вакцин. При этом нынешние сезонные вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни и снижают риски госпитализации.