Герой РФ Эдуард Казымов наградил победителей военно-патриотической игры "Зарница" в СЗАО

В ландшафтном парке "Митино" состоялся финал военно-патриотической игры "Зарница", организованной на Кубок префекта Северо-Западного административного округа. В соревнованиях по перетягиванию каната, подниманию гирь и армрестлинге приняли участие 11 команд из разных районов округа. Поздравил победителей, вручив им памятные награды, Герой России, участник СВО, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов.

"Еще три года назад "Зарница" только возрождалась и собирала всего несколько сотен человек, а сегодня в финале игры приняли участие более тысячи учеников школ и студентов колледжей Северо-Западного округа. Я вижу, что для молодежи такой формат соревнований очень интересен. Самое главное – он помогает развивать навыки, необходимые в жизни: взаимовыручку, умение поддерживать друг друга и способность вместе добиваться цели. Молодые люди на практике убеждаются, что общие усилия всегда дают лучший результат, чем действия в одиночку", – отметил Казымов.

Кроме спортивных состязаний, гости могли посетить историко-познавательную и интерактивную зоны. В исторической экспозиции были представлены образцы вооружения, обмундирования и техники времен Великой Отечественной войны, а также предметы солдатского быта. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей.

Герой России обратил внимание на активное развитие сразу по нескольким направлениям патриотического воспитания молодежи в Москве. Например, в столичных школах и колледжах работает более 500 патриотических клубов, где занимаются 36 тысяч студентов. Кроме того, свыше 30 поисковых отрядов организуют экспедиции на места сражений, проводят раскопки, устанавливают фамилии погибших бойцов и разыскивают их родственников.

Также растет сеть детских спортивно-патриотических лагерей. В прошлом году прошли смены в 3 таких лагерях, а в этом году их количество увеличится до 10. Подростки изучают инженерную и тактическую подготовку, топографию, учатся ориентироваться на местности, участвуют в спортивных фестивалях и турнирах.

Вместе с тем Казымов рассказал и о создании музеев, посвященных СВО, в школах и колледжах Москвы. На данный момент их насчитывается 175. В частности, музей "За правду!" в школе № 1517 района Хорошёво-Мнёвники СЗАО рассказывает о боевом пути 1429-го гвардейского мотострелкового полка, сформированного из москвичей в октябре 2022 года и вошедшего в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Данное культурное учреждение было признано лучшим школьным музеем России в прошлом году.

Ранее ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев запустил проект "Мост поколений", в рамках которого горожане и ветераны СВО проведут для школьников и студентов мастер-классы.

Ключевая цель проекта "Мост поколений" – передать профессиональный, жизненный и культурный опыт школьникам и студентам через профориентационные встречи и факультативы на базе центров московского долголетия, учебных заведений СВАО и на площадках проекта "Лето в Москве".

