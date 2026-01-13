Болельщики "Локомотива" раскритиковали Баринова и клуб после трансфера игрока в ЦСКА

Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА – сделку подтвердили оба клуба. Ранее один из лидеров "железнодорожников" отказался продлевать контракт с родной командой, который истекал летом 2026 года. При этом многие фанаты красно-зеленых буквально в бешенстве от решения Баринова перейти в стан столичных конкурентов. Подробности одного из самых громких трансферов в российском футболе – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Я в ЦСКА, пацаны"

Переход 29-летнего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА во многом стал возможен из-за ситуации с контрактом игрока, который заканчивался летом 2026 года. Ранее хавбек и его представители не раз высказывались о том, что предложенные "железнодорожниками" условия по новому соглашению их не устроили.

При этом еще 12 января Баринов проходил медосмотр вместе с красно-зелеными.

"Я ни в коем случае прямо сейчас не ухожу из "Локомотива". Проходил медосмотр с командой. Я великолепно подготовился к сезону. Никакие мысли при подготовке мне не мешали. Был сосредоточен на отпуске. Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Что думаю – спросите у представителей. "Локомотив" с новым предложением по контракту на меня не выходил. Не понимаю почему. Видимо, не заслужил", – заявил тогда Баринов журналистам.

С заявлением по ситуации выступил и клуб. Согласно правилам ФИФА, за полгода до конца контракта футболист имеет право вести переговоры с любой командой и перейти в нее бесплатно. ЦСКА же, по данным СМИ, очень хотел заполучить Баринова именно зимой, чтобы усилиться и всерьез ввязаться в чемпионскую гонку в весенней части сезона Мир Российской Премьер-лиги. Для этого красно-синие сделали предложение о выкупе прав на полузащитника, однако "Локо" оно не устроило, заявил днем 12 декабря спортивный директор красно-зеленых Дмитрий Ульянов.

"Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с "Локомотивом" добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы – дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу", – процитировала Ульянова пресс-служба "железнодорожников".

Однако вечером 12 января Ульянов заявил, что "Локомотив" получил улучшенное предложение от ЦСКА, после чего переговоры о трансфере возобновились. Немногим позже журналист Иван Карпов сообщил о закрытии сделки за два миллиона евро, а сам игрок будет получать в стане "армейцев" 1,6 миллиона евро в год. Источник издания "Чемпионат" уточнил, что финальные переговоры о переходе Баринова зимой провели замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, который является патроном ЦСКА, и глава РЖД Олег Белозеров.

"Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде – безболезненном и выигрышном для всех сторон", – сообщил собеседник журналистов, знакомый с ходом переговоров

В ночь на 13 января директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клубы достигли принципиальной договоренности, а сам Баринов уже проходит медосмотр. Утром стороны официально подтвердили трансфер, а полузащитник подписал контракт до конца сезона 2028–2029. Как и в "Локо", он будет выступать за новый клуб под номером 6.





Дмитрий Баринов полузащитник ПФК ЦСКА А я в ЦСКА, пацаны. Всем привет!

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил после сделки, что Баринов – игрок, который не нуждается в представлении.

"На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности – это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет", – сказал Бабаев пресс-службе "армейцев", поблагодарив высшее руководство "Локомотива" за "конструктивную позицию" по отношению к футболисту.

Баринов уже присоединился к новой команде и улетел с ней на первый сбор после зимней паузы в Абу-Даби. "Локомотив", в свою очередь, опубликовал в своих соцсетях архивные фото и видео с игроком, поблагодарив за "долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения".

За основную команду Дмитрий, который является воспитанником красно-зеленых, дебютировал в 2015 году, проведя с тех пор 274 матча, в том числе в качестве капитана. В них он забил 13 голов и сделал 27 голевых передач. С "Локо" Баринов стал чемпионом России в сезоне 2017–2018, трижды выигрывал Кубок России и однажды – Суперкубок.

При этом он стал уже вторым громким трансфером ЦСКА в зимнее межсезонье, после того как "армейцы" совершили обмен с "Зенитом": в Санкт-Петербург отправился защитник сборной России Игорь Дивеев, а в Москву прилетел аргентинский форвард Лусиано Гонду и два миллиона евро. По данным СМИ, приход Лусиано и Баринова – личные пожелания главного тренера красно-синих Фабио Челестини. В частности, по словам журналиста Максима Квятковского, на трансфер последнего швейцарский специалист отреагировал фразой: Great job, top news ("Отличная работа, топ-новости").

Кроме того, "армейцы", как говорят инсайдеры, ищут центрального защитника после ухода Дивеева, а также вингера, которые способны решать самые высокие задачи здесь и сейчас. На зимнюю паузу ЦСКА ушел с 36 очками на 4-м месте, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 балла. "Локо" же расположился строчкой выше с 37 баллами.

"За слова надо отвечать"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Переход Дмитрия Баринова в стан прямых конкурентов вызвал праведный гнев у многих болельщиков "Локомотива". Некоторые и вовсе пишут в комментариях лишь одно слово – "иуда".

"Искренне желаю повторить путь других предателей"; "Да, Дима, вот уж от кого, но от тебя точно такого не ожидал"; "Вся суть нынешнего футбола, чести и достоинства у футболистов не осталось, только бабки", – написали разгневанные фанаты красно-зеленых.

Более того, на момент публикации материала под постом в телеграм-канале "Локомотива" о переходе Баринова в ЦСКА болельщики поставили более двух тысяч дизлайков, а под прощальными фото и видео – более тысячи к каждой записи.

В то же время некоторые болельщики обвинили в сложившейся ситуации боссов "железнодорожников", которые, по их мнению, не смогли удержать ключевого игрока.

"Полнейший провал руководства "Локо". Это стыд"; "Только клуб виноват в этом. Называть иудой и так далее я бы не стал", – отметили некоторые болельщики.

Другие же поклонники клуба решили не обижаться на выбор Баринова, а отдать должное его вкладу в успехи "Локомотива".

"Человек сам вправе решать, что ему делать и куда идти, никто, к сожалению, не может удержать футболиста, он хороший игрок и капитан"; "Хороший футболист, оставил свой вклад, 100% помог команде! Каждый человек ищет, где ему лучше, в зависимости от обстоятельств. В добрый путь!"; "Летом он бы ушел свободным агентом, так что лучше сейчас. Хоть денежки за трансфер получили. Спасибо за все! Удачи в новом клубе, но не в матчах с "Локомотивом", – написали болельщики в комментариях.

Среди фанатов ЦСКА же в большинстве своем – эйфория от трансфера одного из лучших опорных полузащитников РПЛ.

"Вот это доброе утро! Классно. Больших побед ЦСКА!"; "Всегда, когда смотрела, как играет Баринов за "Локо", думала: вот бы его в ЦСКА. Получается, иногда желания сбываются. Добро пожаловать, Дмитрий, к нам! Удачи в ЦСКА! И, надеюсь, мы принесем друг другу пользу"; "Вот это трансфер, всем трансферам трансфер. Хороший футболист, всегда бесил меня своей игрой в "Локо". Теперь пусть других бесит, удачи в ЦСКА", – поделились эмоциями болельщики красно-синих.

Легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин в беседе со "Спорт-Экспрессом" подчеркнул, что истинный выгодоприобретатель от сделки будет виден в турнирной таблице по итогам сезона.





Юрий Семин экс главный тренер "Локомотива" ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в определенной роли. А "Локомотив", видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком. И важно решение самого игрока, в каком клубе он хочет выступать.

Экс главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил в разговоре с ТАСС, что экс-"железнодорожник" может принести пользу ЦСКА.

"Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов – эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества. Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне. Поэтому отличное приобретение для ЦСКА", – заявил специалист.

А вот экс-форвард "Локо" Заза Джанашия заявил "Спорт-Экспрессу", что Баринов упустил шанс стать легендой в своем бывшем клубе.

"Это большая потеря для "Локомотива". Он хороший игрок, и я не знаю, почему его отпустили. Я знал, что он хотел перейти, но не думал, что уйдет после стольких лет в клубе. Не знаю, что там случилось. Но это очень плохо. Если бы Дмитрий остался в команде еще на пару лет, он стал бы легендой клуба, как Мальдини в "Милане", – предположил бывший игрок красно-зеленых.

В то же время жестко высказался бывший тренер "Локо" Ринат Билялетдинов: в разговоре с "Советским спортом" он припомнил ранние высказывания Баринова, что в России он будет играть только в футболке родного клуба.

"Это неприятный факт. Столько лет в клубе, свой воспитанник, а ушел в стан конкурентов, это не красит. Думаю, сыграл финансовый фактор. Поэтому в жертву были принесены моральные и нравственные моменты, преданность клубу и болельщикам", – заявил эксперт.





Ринат Билялетдинов экс-тренер "Локомотива" Баринов говорил, что не уйдет в другой российский клуб, а ушел в стан конкурента. Человек отказался от своих слов, а, как говорится, за слова надо отвечать. Пацан сказал – пацан сделал. На тот момент он был в этом убежден, но в нем что-то поменялось.

Также Билялетдинов понимает настрой болельщиков "Локо", у которых "напрашиваются разные радикальные слова". Однако звездный поклонник "Локо", актер Валерий Баринов (не родственник Дмитрия), заявил "Матч ТВ", что не обижается на игрока.

"Я отношусь к нему очень хорошо. Буду следить за продолжением карьеры Дмитрия и симпатизировать во всех делах. Но я болею, как и болел, за "Локомотив". Он остается моей командой, а не ЦСКА", – сказал актер.

При этом он добавил, что для него полузащитник является "довольно близким человеком и младшим товарищем". Поэтому народный артист России пожелал своему однофамильцу "удачи в любом случае".

