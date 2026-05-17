17 мая, 21:58

ФК "Акрон" прекратил сотрудничество с главным тренером Зауром Тедеевым

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Тольяттинский футбольный клуб (ФК) "Акрон" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:4. Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и теперь в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе встретится с волгоградским "Ротором". Первая игра состоится 20 мая в Волгограде, ответная – 23 мая в Самаре.

"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрон" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи", – пояснил владелец "Акрона" Павел Морозов.

В пресс-службе "Акрона" также заявили, что информация о том, кто будет готовить команду к переходным матчам, будет опубликована позже.

Тедееву 44 года, он возглавлял "Акрон" с декабря 2023 года. Под его руководством по итогам сезона–2023/24 клуб впервые в истории вышел в РПЛ.

Ранее сообщалось, что главным тренером английского футбольного клуба "Челси" назначен испанец Хаби Алонсо. Он начнет работать на посту с 1 июля. Контракт рассчитан на четыре года.

