Акцию "Электронный дом" дарит уют" продлили до 29 августа

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Фото: depositphotos/viperagp
Столичную акцию "Электронный дом" дарит уют" по просьбе москвичей продлили до 29 августа включительно. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках розыгрышей жители многоквартирных домов могут получить в подарок пледы, увлажнители воздуха, умные весы, ночники, мультиинструменты и многое другое. Победителей определят 11, 18 и 25 августа и 1 сентября.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте "Электронный дом" или в мобильном приложении "Электронный дом Москва" (потребуется учетная запись на mos.ru). Затем потребуется внести в профиль адрес регистрации или помещения в собственности.
Изначально акция длилась до 1 августа. Однако позже было решено продлить срок ее действия. В июле подарки в рамках программы получили более пяти тысяч новых пользователей.
В конце июля Сергей Собянин рассказал о платформе "Электронный дом". По словам Собянина, с помощью этого сервиса собственники жилья могут самостоятельно принимать решение по смене управляющей компании.
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