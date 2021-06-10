В Москве запустили новый электронный сервис для жителей газифицированных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый сервис для жителей газифицированных домов появился в Москве. С помощью телеграм-бота пользователи смогут узнать дату плановой проверки газового оборудования. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.
Кроме того, сервис напомнит жильцам о предстоящем визите мастера, после которого можно будет оценить работу специалиста. Также есть возможность самостоятельно выбрать часы проверки.
В газифицированном жилом фонде столицы проводятся ежегодные плановые проверки газового оборудования. Специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Выявленные нарушения оперативно устраняют.
Ранее москвичам дали рекомендации, как не стать жертвой лжегазовиков. Внешней отличительной чертой сотрудника Мосгаза является его спецодежда. Специалист должен носить форму темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине.
"Московский патруль": 20 лже-газовщиков задержали столичные полицейские
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